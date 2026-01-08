Serve una ribellione della coscienza dei popoli contro il nuovo colonialismo Usa in America Latina | il discorso del premio Nobel Esquivel

Di seguito, riportiamo il discorso del premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, in cui esprime la necessità di una presa di coscienza collettiva contro le politiche di influenza degli Stati Uniti in America Latina. L’intervento, pronunciato in videoconferenza, si collega agli eventi recenti, come l’attacco statunitense al Venezuela e la detenzione di Nicolás Maduro.

Pubblichiamo di seguito l’intervento dello scrittore argentino, premio Nobel per la pace, Adolfo Pérez Esquivel, pronunciato in videocollegamento dopo l’attacco Usa al Venezuela e la cattura del leader Nicolas Maduro. Di fronte all’invasione degli Stati Uniti in Venezuela e al sequestro del presidente costituzionale Nicolas Maduro e di sua moglie Cilia Flores, vogliamo condannare l’azione criminale del governo Trump che intende tornare alla nefasta Dottrina Monroe per sottomettere i popoli dell’America Latina e dei Caraibi. L’invasione del Venezuela è un’aggressione contro l’intero continente latinoamericano e in particolare contro i governi popolari che difendono la sovranità politica ed economica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

