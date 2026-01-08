Simone Marino si è distinto nella recente trasferta contro il Cannara, contribuendo con una prestazione solida e determinata. Nonostante le condizioni del terreno di gioco, ha dimostrato grande impegno e capacità di adattamento durante tutta la partita. La sua prova evidenzia un livello di rendimento elevato, confermando il ruolo importante all’interno della squadra e il valore della sua presenza in campo.

Novanta minuti di grande spessore a ’battagliare’ in mezzo al campo. Simone Marino è stato uno dei protagonisti della vittoria sul campo del Cannara. Il mediano del Follonica Gavorrano è stato uno dei più lucidi in campo nonostante il terreno di gioco fosse in pessime condizioni. "Siamo contenti del risultato e della prestazione, ci aspettava una partita complicata per mille motivi – ha detto il centrocampista –. Era la ripresa dopo la sosta e poi si sa, sono sempre partite particolari dopo la pausa. In più giocando fuori casa in un campo al limite del praticabile, questo rende la giornata ancora più importante". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie d. Marino: "Bella reazione e buona prestazione nonostante il terreno di gioco»

Leggi anche: Il sodalizio con Raggi in vista del Gualtieri bis: così Marino tasta il terreno verso le prossime elezioni di Roma

Leggi anche: Streamcasting: il terreno di gioco convergente che ridefinisce la Televisione Italiana

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Serie D, girone D. Bella vittoria per il Sasso Marconi che esce dalla zona Play Out; Con tante INATTESE NOVITÀ si alza il sipario sulle monete 2026 di SAN MARINO; Marco Villanova: 'Con il Misano voglio calare il poker di successi; Le più belle canzoni di Natale del 2018.

Serie D. Per Tropical e San Marino è caccia aperta alla salvezza - Tuttocuoio, Correggese, Progresso e Lentigione per il Tropical Coriano. ilrestodelcarlino.it