Serie C boom di spettatori nel girone di andata e crescita social

Nel girone di andata della Serie C Sky Wifi si registra un incremento di circa 120mila spettatori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Contestualmente, si osserva una crescita dell’engagement sui social media, a testimonianza di un rinnovato interesse per il campionato. Questi dati evidenziano l’importanza crescente della Serie C nel panorama calcistico nazionale e l’efficacia delle strategie di comunicazione adottate.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ben 120mila spettatori in più nel girone di andata della Serie C Sky Wifi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un incremento, in termini percentuali, dell ‘8,6%, con un milione e 575mila unità paganti e abbonati in confronto al milione e 451mila della passata stagione. Prendendo a riferimento il campionato 2022-23, il flusso di spettatori in Serie C è cresciuto addirittura del 49%, a conferma dell’importante seguito verso una Serie C Sky Wifi con tanti giovani italiani, con giocate spettacolari ogni weekend e sempre più visibile in Italia e all’estero. I progressi vanno oltre il campo, coinvolgendo una fanbase digitale sempre più attiva sui social: la Serie C conta più di 330mila followers sulle tre principali piattaforme, con aumento medio del 30%. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

