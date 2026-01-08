Serie A Torino-Udinese 1-2

Nella 19ª giornata di Serie A, l'Udinese ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Torino in trasferta. La partita si è decisa nella ripresa, con i due gol dell'Udinese che hanno ribaltato il risultato iniziale. Questa sfida ha confermato l'equilibrio e l’incertezza tipici del campionato italiano, offrendo un risultato importante per entrambe le squadre nella parte centrale della stagione.

L’ Udinese vince 2-1 in casa del Torin o nel match valido per la 19a giornata di Serie A. Succede tutto nella ripresa. Zaniolo sblocca il risultato al 5? con un rigore in movimento su assist dalla destra di Zanoli, al 37? Ekkelenkamp raddoppia con un tocco a porta vuota vanificando l’intervento in scivolata di Maripan. I granata accorciano le distanze al 42? con un colpo di testa di Casadei – al secondo centro di fila – su cross di Lazaro – ma il risultato non cambia più. I restano così fermi a quota 23 punti in classifica, scavalcati proprio dai friulani che salgono al nono posto con 25 punti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Torino-Udinese 1-2 Leggi anche: Serie A, Torino-Udinese: probabili formazioni e dove vederla in tv Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Lazio Fiorentina 0-0, Parma Inter 0-0, Torino Udinese 0-0 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Torino–Udinese, le formazioni ufficiali; Torino-Udinese: probabili formazioni, statistiche, quando e dove vederla; Torino- affidata a Maresca; Torino-Udinese vale il salto di qualità. Torino – Udinese 1-2 cronaca e highlights: i friulani scacciano il periodo nero! – VIDEO - 2 cronaca e highlights: Zaniolo ed Ekkelenkamp firmano le due reti che espugnano il Grande Torino, non basta Casadei. generationsport.it

Torino-Udinese 1-2: video, gol e highlights - 1 il Torino in trasferta e lo sorpassa, chiudendo il girone d'andata nella parte sinistra della classifica. sport.sky.it

Torino - Udinese 1-2: cronaca, tabellino e voti del fantacalcio - I voti del fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Torino - fantacalcio.it

Serie A Torino gegen Udinese 1:2

