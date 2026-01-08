Senza Scamacca ci pensa Krstovic

Senza Scamacca, l'Atalanta si affida a Krstovic, che contribuisce alla vittoria contro il Bologna. La squadra bergamasca conquista tre punti fondamentali, superando gli emiliani in classifica e consolidando la propria posizione al settimo posto. Una prestazione importante che sottolinea l'importanza dei singoli nel corso della stagione.

Un grande Krstovic dà la vittoria all'Atalanta sul campo del Bologna e consente ai bergamaschi anche il sorpasso agli emiliani in classifica al settimo posto. È un 2-0 indiscutibile al Dall'Ara per una Dea che proprio alla vigilia dell'incontro perde Scamacca per un problema muscolare, ma trova appunto in Krstovic il leader dell'attacco. Per il montenegrino seconda doppietta in campionato, l'altra era arrivata sempre in trasferta contro il Torino. Una bella iniezione di fiducia comunque per l'ex Lecce, non sempre convincente in questa prima metà di stagione. Atalanta convincente fin da subito; Ederson per poco non segna di tacco, poi ecco il vantaggio che nasce da una gran giocata di De Ketelaere, che galoppa a destra e centra rasoterra verso l'area dove Krstovic di prima intenzione, coordinandosi quasi cadendo, fulmina Ravaglia.

