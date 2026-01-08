Senza fissa dimora ed emergenza freddo | aumentano i posti letto all' asilo notturno di Porta a Mare

Il Comune di Pisa ha incrementato i posti letto all'asilo notturno di Porta a Mare, per rispondere alle crescenti esigenze di persone senza fissa dimora e in situazione di emergenza freddo. Dal 1° luglio 2025, l’amministrazione gestisce direttamente questi servizi, rafforzando gli interventi di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, in un quadro di attenzione alle fasce più vulnerabili della città.

Il Comune di Pisa rafforza gli interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, rientrati nella gestione diretta dell'amministrazione a partire dal 1° luglio 2025. Dal primo dicembre scorso e fino al prossimo mese di marzo è stato aumentato di 12 unità il numero di posti letto a.

Maltempo su Bari, dal Comune 21 posti letto in più per senza fissa dimora: “Tutelare la loro salute” - Il provvedimento, spiega l'amministrazione in una nota, "rientra nell'ambito del piano comunale per l'emergenza freddo". telebari.it

Emergenza freddo a Bolzano, i Verdi chiedono subito ripari per i senza dimora - Tra le proposte una tenda riscaldata o soluzioni temporanee urgenti per evitare rischi alla salute e alla sicurezza ... altoadige.it

Proseguono le indagini dei carabinieri, in attesa dell'autopsia: si cerca un uomo senza fissa dimora #Capaccio - facebook.com facebook

Vasto incendio nei boschi di Crevoladossola, denunciata una donna francese senza fissa dimora x.com

