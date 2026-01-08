Senesi si entra nel vivo | contatti diretti per valutare l’affare

Marcos Senesi, difensore argentino nato nel 1997, si avvicina alla scadenza del contratto con il Bournemouth. La sua disponibilità apre possibilità di valutare un trasferimento, offrendo un’opportunità concreta per rinforzare la linea difensiva. Per approfondimenti e contatti diretti, è importante seguire aggiornamenti ufficiali e valutare attentamente le opzioni di mercato.

Marcos Senesi, difensore classe 1997, è un nome che risuona tra le mura bianconere. Vista l'imminente scadenza del contratto con il Bournemouth, il calciatore argentino potrebbe essere un'opzione concreta per rinforzare il reparto difensivo. Comolli e Ottolini si muovono su un doppio binario. Se la priorità è accontentare Spalletti nell'immediato, non si ferma la programmazione a lungo termine per blindare la difesa del futuro. Missione difesa, ecco perchè Senesi è il profilo giusto per il club. Il classe '97 presenta diverse qualità che lo portano ad essere una scelta giusta per la Vecchia Signora.

