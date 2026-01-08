Senato Usa limita Trump sul Venezuela

Il Senato degli Stati Uniti, con una maggioranza repubblicana, ha approvato una risoluzione che limita la possibilità del presidente Trump di intraprendere azioni militari contro il Venezuela senza l’approvazione del Congresso. Questa decisione rappresenta un passo importante nel controllo delle decisioni di politica estera, richiedendo un coinvolgimento più diretto del legislatore nelle eventuali operazioni militari.

22.00 Il Senato a maggioranza repubblicana approva la risoluzione per impedire a Trump di intraprendere ulteriori azioni militari contro il Venezuela senza l'autorizzazione del Congresso. Con 52 voti a favore e 47 contrari, i senatori hanno inflitto un colpo sgradito al presidente. Cinque repubblicani hanno votato insieme ai democratici per limitare Trump. Il provvedimento va ora alla Camera, dove la strada per l'approvazione appare più in salita. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Il Senato Usa approva la risoluzione per limitare Trump in Venezuela

Leggi anche: Il Senato Usa: sì alla risoluzione per limitare Trump in Venezuela. Caracas annuncia: presto liberi diversi detenuti, anche stranieri

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Senato Usa approva risoluzione che limita Trump in Venezuela. Caracas libera detenuti. Groenlandia, Macron: da Usa forme diplomatiche di aggressione neocoloniale; Perché gli USA di Trump sono un pericolo per l’automotive Made in UE; Maduro catturato e portato fuori dal Paese, Trump: «Governeremo il Venezuela»; Il trattato della Ue. In caso di attacco scatta la difesa comune.

Donald Trump, il Senato USA approva una risoluzione che limita i suoi poteri: azioni militari contro il Venezuela solo con l'ok del Congresso - Il Senato degli Stati Uniti, a maggioranza repubblicana, ha approvato una risoluzione che limita il presidente Donald Trump nel compiere ulteriori ... msn.com