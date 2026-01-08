Senago incidente stradale provoca rottura tubo del gas strada chiusa per 6 ore

Questa mattina a Senago un incidente stradale ha causato la rottura di un tubo del gas, rendendo necessaria la chiusura della strada per circa sei ore. Le autorità hanno intervenuto per mettere in sicurezza l’area e procedere con le operazioni di riparazione. La situazione è sotto controllo e si consiglia di evitare il tratto interessato fino al completamento dei lavori.

Un incidente stradale questa mattina a Senago ha provocato la rottura di un tubo del gas: necessaria la chiusura della strada per la riparaizone. Paura questa mattina a Senago in via Nenni dove a seguito di un incidente stradale è stata causata una fuga di gas. Dalle prime notizie l'incidente stradale sarebbe avvenuto poco prima. L' incidente è avvenuto alle 8 di questa mattina e ha coinvolto due auto

