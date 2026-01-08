Semestre aperto Medicina pubblicate le graduatorie | le scadenze per immatricolazioni e iscrizioni da oggi all’8 febbraio 2026

Il CINECA ha reso disponibili le graduatorie nazionali di merito per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina, Odontoiatria e Medicina Veterinaria. Le iscrizioni e le immatricolazioni sono aperte da oggi e si concluderanno l’8 febbraio 2026. È importante rispettare le scadenze per assicurarsi un posto nelle future classi di these discipline, fondamentali per l’accesso alle professioni sanitarie.

Il CINECA ha pubblicato la graduatoria nazionale di merito per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria. L'articolo Semestre aperto Medicina, pubblicate le graduatorie: le scadenze per immatricolazioni e iscrizioni da oggi all’8 febbraio 2026 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Accesso libero in Medicina: pubblicate le linee guida del 'semestre aperto' Leggi anche: Medicina, oggi le graduatorie del semestre filtro: più di 30mila gli studenti bocciati. Come si stanno muovendo le università Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Test Medicina, oggi graduatoria nazionale con i risultati del semestre filtro: cosa sapere; Graduatoria nazionale Medicina 2026: pubblicazione oggi alle 16 su Universitaly dopo semestre filtro, 22.500 idonei per 17.278 posti disponibili; Semestre aperto a Medicina, l’università di Firenze riapre alcuni bandi per i non ammessi; Semestre Filtro: formazione graduatorie e svolgimento prove di recupero CFU — Italiano. Medicina, graduatoria semestre filtro: a che ora esce e come consultarla. La guida completa (e i ricorsi già pronti) - Viene pubblicata oggi, 8 gennaio, la graduatoria nazionale di Medicina su Universitaly, dopo la conclusione del semestre filtro e la pubblicazione dei risultati del secondo appello del 23 ... ilgazzettino.it

Graduatoria di Medicina dopo il semestre filtro online, come consultarla - Finita l’attesa per la graduatoria Medicina 2026, online su Universitaly. quifinanza.it

Semestre filtro di medicina, oggi i risultati: come consultare la graduatoria - Gli studenti potranno consultare i risultati collegandosi alla piattaforma Universitaly, il portale ufficiale del ministero dell'Università e della ricerca (Mur) che contiene informazioni su corsi di ... today.it

Semestre aperto, l’Università di Firenze avvia un piano straordinario di supporto e ri-orientamento x.com

Un piano straordinario di misure a sostegno degli studenti che, dopo aver partecipato alle prove del semestre aperto per #medicina e #odontoiatria, sono chiamati al recupero dei crediti o non sono in graduatoria, è stato attivato dall’ #UniversitàdiFirenze. #co - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.