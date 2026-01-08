Sembra Frozen ma è Guanzate | il gelo trasforma il paese in sculture di ghiaccio le foto spettacolari

A Guanzate, le temperature rigide degli ultimi giorni hanno creato un paesaggio insolito, dove il gelo ha trasformato le superfici in autentiche sculture di ghiaccio. Un fenomeno naturale che, grazie alle condizioni di umidità, offre uno spettacolo visivo unico, simile a un’immagine fiabesca. Queste condizioni atmosferiche straordinarie sono un’occasione per osservare da vicino le meraviglie create dalla natura.

Non è neve e non è pioggia, ma il risultato è sorprendente. A Guanzate, il freddo intenso delle ultime notti, unito all’elevata umidità, ha dato vita a un paesaggio che sembra uscito da Frozen. Brina, condensa e micro-goccioline gelate hanno rivestito erba, rami e arredi urbani, creando. 🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

