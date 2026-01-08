Sembra Frozen ma è Guanzate | il gelo trasforma il paese in sculture di ghiaccio le foto spettacolari

A Guanzate, le temperature molto basse degli ultimi giorni, accompagnate dall’umidità elevata, hanno creato un paesaggio insolito e suggestivo. La formazione di sculture di ghiaccio ha trasformato il paese, offrendo uno spettacolo naturale che ricorda scene di un film. Un fenomeno che, pur non essendo neve o pioggia, ha suscitato interesse e curiosità tra residenti e visitatori.

