Segreti di famiglia 3 replica puntata 8 gennaio in streaming | Video Mediaset
Il 8 gennaio, in streaming su Video Mediaset, torna Segreti di famiglia 3, la soap turca nota anche come Yargi. In questa puntata, Ilgaz e Ceylin accolgono Secil, convincendola a rilasciare una dichiarazione. Un episodio che approfondisce le relazioni tra i personaggi e svela nuovi dettagli sulla trama, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.
Nuovo appuntamento oggi – giovedì 8 gennaio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Ilgaz e Ceylin hanno portato a casa loro Secil e la convincono a rilasciare una dichiarazione. Ceylin sarà il suo avvocato, interfacciata da Parla, visto che del caso si occupa Ilgaz. Parla, che ancora non conosce Secil, ha dei momenti di gelosia, visto che si tratta della ex di Cinar. Ma Ceylin la rassicura. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 38 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Segreti di famiglia: Il ritorno di Mercan porta gioia a Ceylin e Ilgaz e la verità emerge.
