Seduto sulla panchina con 100 grammi di hashish vede i carabinieri e si nasconde dietro le auto | 20enne arrestato

Un 20enne è stato arrestato a Parma, martedì 6 gennaio, nel parco di via Mordacci. Seduto su una panchina, con 100 grammi di hashish, si è nascosto dietro un’auto alla vista dei carabinieri. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’individuo, che ora è a disposizione delle autorità.

