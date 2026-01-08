Seduto sulla panchina con 100 grammi di hashish vede i carabinieri e si nasconde dietro le auto | 20enne arrestato

Un 20enne è stato arrestato a Parma, martedì 6 gennaio, nel parco di via Mordacci. Seduto su una panchina, con 100 grammi di hashish, si è nascosto dietro un’auto alla vista dei carabinieri. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’individuo, che ora è a disposizione delle autorità.

Era seduto su una panchina, all'interno del parco di via Mordacci a Parma, nel pomeriggio di martedì 6 gennaio. Sotto ai pantaloni aveva nascosto una panetta con oltre 100 grammi di hashish. Così quando i carabinieri della sezione Radiomobile sono arrivati sul posto per un controllo lui, un. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

