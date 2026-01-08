Sedati e in prognosi riservata gli 11 feriti di Crans Montana all’ospedale Niguarda il padre di un paziente | Punizione sia esemplare

Gli undici feriti dell’incendio di Crans-Montana, ora presso l’ospedale Niguarda di Milano, sono sedati e in prognosi riservata. Sebbene la loro condizione sia stabile, il quadro clinico resta grave. Un padre di un paziente ha chiesto che si applichino punizioni esemplari, sottolineando l’importanza di garantire giustizia e sicurezza in situazioni di emergenza come questa.

E? stabile ma resta grave il quadro clinico degli undici pazienti coinvolti nell’incendio di Crans-Montana e trasferiti all’ ospedale Niguarda di Milano. Nell’ultimo aggiornamento diffuso oggi, i medici spiegano che tutti i feriti sono sedati e in prognosi riservata: alcuni versano in condizioni critiche a causa delle ustioni estese e dei gravi danni polmonari provocati dall’inalazione dei fumi, che rendono necessaria l’assistenza meccanica alla respirazione. Regione Lombardia ha ribadito la piena disponibilità ad accogliere eventuali altri feriti, oggi considerati non trasportabili, non appena le condizioni cliniche lo consentiranno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sedati e in prognosi riservata” gli 11 feriti di Crans Montana all’ospedale Niguarda, il padre di un paziente: “Punizione sia esemplare” Leggi anche: Crans-Montana, Zoli (Niguarda): "Tutti i pazienti in condizioni critiche e in prognosi riservata" Leggi anche: Strage di Crans-Montana, come stanno gli 11 feriti all'ospedale Niguarda: «La situazione clinica è estremamente seria». Tre sono gravissimi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Crans-Montana, dal Niguarda il nuovo bollettino medico sugli undici pazienti. I medici: «Non sono fuori pericolo, percorso lungo»; Crans Montana, Niguarda: 11 persone ricoverate, tre in condizioni critiche; Crans-Montana, come stanno gli 11 feriti all'ospedale Niguarda: «La situazione clinica è estremamente seria. Tre sono in condizioni critiche»; Undici feriti del rogo di Crans-Montana ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano: «Le ustioni sono molto, molto estese. E i pazienti hanno danni da inalazione di fumi velenosi». Crans-Montana, Niguarda: "La prognosi degli 11 ricoverati resta riservata" - Ma sicuramente 11 pazienti critici sui quali manteniamo ancora una prognosi ... notizie.tiscali.it

