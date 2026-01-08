Se la Cgil finanzia il comitato del No non può più dire che non fa politica

Il dibattito sulla data del referendum prosegue, con una possibile mediazione tra governo e Quirinale, che potrebbe attestarsi tra il 22 e il 23 marzo. Nel contesto, si evidenzia come il finanziamento del comitato del No da parte della Cgil possa influire sulla percezione di impegno politico dell’organizzazione. Gian Domenico Caiazza, presidente di «Sì separa», analizza le implicazioni di questa dinamica nel quadro del confronto istituzionale e sociale.

