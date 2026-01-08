Dal 2020 al 2025, il Comune di Firenze ha sostenuto spese superiori a quattro milioni di euro per affitti di immobili destinati a servizi pubblici. La mappa delle locazioni, che include contratti con il Demanio e privati, evidenzia l’impegno dell’amministrazione nel garantire infrastrutture e servizi essenziali per la città. Un’analisi utile a comprendere l’uso delle risorse pubbliche nel settore immobiliare comunale.

di Antonio Passanese In sei anni, dal 2020 al 2025, Palazzo Vecchio ha speso oltre 4 milioni di euro per affitti, versati al Demanio o a privati, per servizi pubblici essenziali. È una cifra che pesa, e che rappresenta il conto – salato – delle scelte di alienazione immobiliare che hanno contraddistinto le amministrazioni comunali passate. Negli ultimi anni, infatti, il Comune ha venduto decine di immobili, anche attraverso lo strumento della piattaforma Invest in Florence, ormai chiusa da oltre un anno. Quelle dismissioni avevano l’obiettivo di fare “cassa”, ovvero recuperare risorse immediate per affrontare i vincoli di bilancio e finanziare spese correnti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Se il Comune paga gli affitti. Più di quattro milioni in sei anni. Dall’Archivio al ponte Bailey . Ecco la mappa delle locazioni

Leggi anche: Da 1,3 milioni di euro per il verde ai 5mila per il cinema: la mappa delle spese del Comune nel 2026

Leggi anche: Capodanno in piazza, alcolici vietati: ecco la mappa delle aree interessate dall'ordinanza

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Se il Comune paga gli affitti. Più di quattro milioni in sei anni. Dall’Archivio al ponte Bailey . Ecco la mappa delle locazioni - Dopo anni di vendite immobiliari, l’amministrazione costretta a pagare per garantire servizi di base. lanazione.it