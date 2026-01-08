Scuole di via Melito chiuse a Solofra per blackout elettrico

Da avellinotoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Solofra informa che le scuole pubbliche e private di via Melito resteranno chiuse domani a causa di un blackout elettrico che interessa l’area. La chiusura ha effetto su tutte le strutture scolastiche locali, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico fino al ripristino dell’energia.

Il Comune di Solofra ha reso noto che domani le scuole pubbliche e private situate in via Melito resteranno chiuse a causa dell’interruzione dell’energia elettrica che interessa l’area. Lo ha comunicato l’amministrazione attraverso un avviso diffuso nelle ultime ore.Ordinanza in arrivo e invito. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: “Sistema elettrico in crisi”. Blackout totale, 3,5 milioni di persone senza luce. Cosa succede

Leggi anche: Berlino, blackout elettrico: dopo tre giorni ancora 25mila famiglie senza luce

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

scuole via melito chiuseScuole chiuse domani 9 gennaio 2026/ Maltempo e neve: caos in Molise, Toscana, Emilia Romagna. Elenco Comuni - Maltempo in Italia anche per domani 9 gennaio 2026: scuole chiuse, allerta meteo per neve, vento e ghiaccio. ilsussidiario.net

scuole via melito chiuseIn molti comuni le scuole sono chiuse per il maltempo - Diversi comuni italiani hanno deciso di chiudere le scuole mercoledì 7 gennaio, dopo le forti piogge e nevicate di martedì nelle regioni del Centro e le temperature molto basse nel Nord. ilpost.it

Scuole chiuse in Toscana per allerta meteo arancione: ecco dove, l’elenco dei Comuni - La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso una allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e temporali ... lanazione.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.