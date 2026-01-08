Scuole di via Melito chiuse a Solofra per blackout elettrico

Il Comune di Solofra informa che le scuole pubbliche e private di via Melito resteranno chiuse domani a causa di un blackout elettrico che interessa l’area. La chiusura ha effetto su tutte le strutture scolastiche locali, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico fino al ripristino dell’energia.

In molti comuni le scuole sono chiuse per il maltempo - Diversi comuni italiani hanno deciso di chiudere le scuole mercoledì 7 gennaio, dopo le forti piogge e nevicate di martedì nelle regioni del Centro e le temperature molto basse nel Nord. ilpost.it

Scuole chiuse in Toscana per allerta meteo arancione: ecco dove, l’elenco dei Comuni - La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso una allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e temporali ... lanazione.it

Il Ministero dell’Istruzione ammette il Comune ai finanziamenti per antincendio, adeguamento sismico e interventi urgenti: soddisfatto il Sindaco Nastasi. https://www.tcschannel.it/tcs/melito-ottiene-640mila-euro-per-scuole-piu-sicure-finanziati-antincendio-sis - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.