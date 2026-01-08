Scuole di via Melito chiuse a Solofra per blackout elettrico
Il Comune di Solofra informa che le scuole pubbliche e private di via Melito resteranno chiuse domani a causa di un blackout elettrico che interessa l’area. La chiusura ha effetto su tutte le strutture scolastiche locali, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico fino al ripristino dell’energia.
Il Comune di Solofra ha reso noto che domani le scuole pubbliche e private situate in via Melito resteranno chiuse a causa dell’interruzione dell’energia elettrica che interessa l’area. Lo ha comunicato l’amministrazione attraverso un avviso diffuso nelle ultime ore.Ordinanza in arrivo e invito. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: “Sistema elettrico in crisi”. Blackout totale, 3,5 milioni di persone senza luce. Cosa succede
Leggi anche: Berlino, blackout elettrico: dopo tre giorni ancora 25mila famiglie senza luce
Scuole chiuse domani 9 gennaio 2026/ Maltempo e neve: caos in Molise, Toscana, Emilia Romagna. Elenco Comuni - Maltempo in Italia anche per domani 9 gennaio 2026: scuole chiuse, allerta meteo per neve, vento e ghiaccio. ilsussidiario.net
In molti comuni le scuole sono chiuse per il maltempo - Diversi comuni italiani hanno deciso di chiudere le scuole mercoledì 7 gennaio, dopo le forti piogge e nevicate di martedì nelle regioni del Centro e le temperature molto basse nel Nord. ilpost.it
Scuole chiuse in Toscana per allerta meteo arancione: ecco dove, l’elenco dei Comuni - La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso una allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e temporali ... lanazione.it
Il Ministero dell’Istruzione ammette il Comune ai finanziamenti per antincendio, adeguamento sismico e interventi urgenti: soddisfatto il Sindaco Nastasi. https://www.tcschannel.it/tcs/melito-ottiene-640mila-euro-per-scuole-piu-sicure-finanziati-antincendio-sis - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.