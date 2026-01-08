Scuole chiuse per neve e gelo in Italia | l’elenco città per città

L’eccezionale ondata di maltempo che interessa l’Italia ha portato alla chiusura delle scuole in diverse città e comuni. Le condizioni di neve, ghiaccio e temperature rigide hanno reso difficile la mobilità e la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. Di seguito, un elenco aggiornato delle città coinvolte, per informare cittadini, genitori e insegnanti sulle variazioni nel calendario scolastico.

L’ondata di maltempo che sta attraversando l’Italia ha avuto un impatto immediato sulla vita quotidiana di migliaia di cittadini, con scuole chiuse in numerose città e comuni a causa di neve, ghiaccio, vento forte e temperature in calo. La giornata odierna è segnata da condizioni meteorologiche particolarmente critiche, soprattutto nelle aree del Centro-Sud, dove precipitazioni intense e improvvise hanno reso necessario l’intervento delle amministrazioni locali per garantire la sicurezza pubblica. Il peggioramento del quadro climatico, caratterizzato da temporali, raffiche di vento e nevicate anche a quote molto basse, ha spinto diversi sindaci ad adottare ordinanze urgenti di sospensione delle attività didattiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scuole chiuse per neve e gelo in Italia: l’elenco città per città Leggi anche: Scuole chiuse in Campania per terremoto in Irpinia domani 27 ottobre: l’elenco delle città Leggi anche: “Scuole chiuse!”. La città italiana sommersa dalla neve: situazione difficile Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Scuole chiuse per maltempo e neve in diverse Regioni il 7 gennaio: ecco dove; Scuole chiuse mercoledì 7 gennaio a Macerata per neve e gelo; Scuole chiuse per neve e gelo. Dalla Toscana alla Puglia fino al Molise: le ordinanze città per città; Ondata di gelo in Gb, chiuse per neve scuole nel nord e scalo di Liverpool. Gelo sull’Italia: neve a Siena e in Puglia, scuole chiuse in diverse regioni. Nevicate anche in Emilia Romagna e nelle Marche - Nevicate su Siena e sulla Puglia, dove è stata disposta la chiusura di scuola di ogni ordine e grado. fanpage.it

Toscana nel gelo, freddo intenso e ghiaccio sulle strade. Neve a Siena, scuole chiuse - Temperature con valori al di sotto dello zero in quasi tutta la Regione. lanazione.it

Scuole chiuse per neve e gelo in Italia: l’elenco città per città - L’ondata di maltempo che sta attraversando l’Italia ha avuto un impatto immediato sulla vita quotidiana di migliaia di cittadini, con scuole chiuse in ... thesocialpost.it

Nevicata a Siena, tutte le scuole chiuse. Precipitazione inaspettata. Il comune invita a limitare l'uso dell'auto. #ANSA x.com

Neve, scuole chiuse sul Gargano e sui Monti Dauni facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.