Scrittura e sentimenti Torna il Premio Berrino

Da ilgiorno.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta per concludersi la diciottesima edizione di “Scrivi l’amore - Premio Mario Berrino”, un concorso letterario promosso dall’Associazione Amici di Mario Berrino a Ispra. L’iniziativa invita autori a esplorare il tema della scrittura e dei sentimenti, offrendo uno spazio di riflessione e creatività. La fase finale si avvicina, segnando un momento importante per i partecipanti e per la promozione della letteratura italiana.

Si avvicina la fase finale della diciottesima edizione di “ Scrivi l’amore - Premio Mario Berrino ”, concorso letterario organizzato a Ispra dall’Associazione culturale Amici di Mario Berrino insieme ad altri partner. Scrittori e poeti potranno inviare la propria opera - che deve tassativamente avere al centro il tema dell’amore - fino a venerdì 6 febbraio 2026. Sono previste due categorie in gara, ovvero giovani e adulti, per le sezioni poesia, lettera o racconto di massimo mille parole. La finale, in cui la giuria svelerà i vincitori della rassegna, si terrà nella cittadina in riva al Lago Maggiore domenica 22 febbraio 2026 alle ore 16. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

scrittura e sentimenti torna il premio berrino

© Ilgiorno.it - Scrittura e sentimenti . Torna il Premio Berrino

Leggi anche: Concorso di Scrittura Creativa, Specchio Riflesso: torna il FATF

Leggi anche: Il Concorso nazionale di scrittura “Architettura di Parole” il premio organizzato dall’Ordine degli Architetti di Arezzo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Scrittura e sentimenti: torna il premio Mario Berrino “Scrivi l’amore” a Ispra; Scrittura e sentimenti . Torna il Premio Berrino; L'Epifania le lucine di Leggiuno porta via ma non spegne la magia: visitatori da tutta Europa.

Torna il Premio Città di Castello, tra letteratura e sociale - (di Marzia Apice) Non solo la promozione della scrittura e della lettura, ma anche un'attenzione costante a tutti gli aspetti sociali del nostro tempo, dall'interazione tra popoli di culture diverse ... ansa.it

Torna il premio Paolo Fabbri: scrittura, memoria e talento - Torna anche quest’anno, per la sua quarta edizione, il Premio Letterario “Paolo Fabbri”, promosso dall’Associazione Alumni del Liceo Classico “Giulio... ilrestodelcarlino.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.