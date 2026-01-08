Scrittura e sentimenti Torna il Premio Berrino

Sta per concludersi la diciottesima edizione di “Scrivi l’amore - Premio Mario Berrino”, un concorso letterario promosso dall’Associazione Amici di Mario Berrino a Ispra. L’iniziativa invita autori a esplorare il tema della scrittura e dei sentimenti, offrendo uno spazio di riflessione e creatività. La fase finale si avvicina, segnando un momento importante per i partecipanti e per la promozione della letteratura italiana.

Si avvicina la fase finale della diciottesima edizione di “ Scrivi l’amore - Premio Mario Berrino ”, concorso letterario organizzato a Ispra dall’Associazione culturale Amici di Mario Berrino insieme ad altri partner. Scrittori e poeti potranno inviare la propria opera - che deve tassativamente avere al centro il tema dell’amore - fino a venerdì 6 febbraio 2026. Sono previste due categorie in gara, ovvero giovani e adulti, per le sezioni poesia, lettera o racconto di massimo mille parole. La finale, in cui la giuria svelerà i vincitori della rassegna, si terrà nella cittadina in riva al Lago Maggiore domenica 22 febbraio 2026 alle ore 16. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scrittura e sentimenti . Torna il Premio Berrino Leggi anche: Concorso di Scrittura Creativa, Specchio Riflesso: torna il FATF Leggi anche: Il Concorso nazionale di scrittura “Architettura di Parole” il premio organizzato dall’Ordine degli Architetti di Arezzo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Scrittura e sentimenti: torna il premio Mario Berrino “Scrivi l’amore” a Ispra; Scrittura e sentimenti . Torna il Premio Berrino; L'Epifania le lucine di Leggiuno porta via ma non spegne la magia: visitatori da tutta Europa. Torna il Premio Città di Castello, tra letteratura e sociale - (di Marzia Apice) Non solo la promozione della scrittura e della lettura, ma anche un'attenzione costante a tutti gli aspetti sociali del nostro tempo, dall'interazione tra popoli di culture diverse ... ansa.it Torna il premio Paolo Fabbri: scrittura, memoria e talento - Torna anche quest’anno, per la sua quarta edizione, il Premio Letterario “Paolo Fabbri”, promosso dall’Associazione Alumni del Liceo Classico “Giulio... ilrestodelcarlino.it Una rassegna ormai storica, che celebra l’amore in tutte le sue forme attraverso la scrittura, coinvolgendo poeti, scrittori e appassionati di ogni età LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/01/scrittura-e-sentimenti-torna-il-premio-mario-berrino-scrivi-lamore - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.