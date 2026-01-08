Scrittrice mamma di tre figli e senza precedenti penali | chi era Renee Nicole Macklin Good la donna uccisa da un agente a Minneapolis

Renee Nicole Macklin Good, 37 anni, madre di tre figli e cittadina americana senza precedenti penali, è stata uccisa mercoledì a Minneapolis durante un’operazione dell’Ice. L’incidente, avvenuto con tre colpi di pistola, ha suscitato attenzione sulle circostanze dell’intervento e sulle questioni relative alle operazioni di polizia in ambito immigrazione. Un caso che evidenzia le complesse dinamiche tra sicurezza e diritti civili.

Madre di tre figli, 37 anni, americana, senza precedenti penali. È il profilo di Renee Nicole Macklin Good, la donna che mercoledì è stata uccisa da un agente dell'Immigrazione (Ice), a Minneapolis, con tre colpi di pistola nel corso di un'operazione anti-immigrazione. Operazione che, però, non la riguardava, dato che lei era cittadina americana nata in Colorado e da poco si era trasferita in Minnesota. Sui suoi social, riferisce Ap, la donna si descriveva come "poetessa, scrittrice, moglie e mamma". Una foto del profilo pubblicata su Pinterest la mostra sorridente mentre tiene un bambino piccolo contro la sua guancia, insieme a post su tatuaggi, acconciature e decorazioni per la casa.

Renee Nicole Good, chi è la donna uccisa a Minneapolis dall'Ice - Aveva 37 anni ed era madre di tre figli Renee Nicole Good, la donna uccisa a colpi di pistola mercoledì a Minneapolis da un agente dell'Ice, l'Ufficio ...

