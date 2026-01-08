Scritte violente a scuola Sorpreso con lo spray | finalmente individuato l’autore delle oscenità

Dopo mesi di intimidazioni e scritte offensive nelle scuole di Ascoli, è stato identificato l’autore delle scritte offensive e vandaliche. La vicenda ha coinvolto una giovane studentessa, perseguitata con messaggi ignobili comparsi ripetutamente tra settembre e dicembre. La scoperta rappresenta un passo importante nella tutela degli ambienti scolastici e nel contrasto a comportamenti vandalici e persecutori.

E' finalmente finito l'incubo che stava vivendo una giovanissima studentessa ascolana che da settembre scorso è stata letteralmente perseguitata con scritte ignobili, offensive e persecutorie comparse ripetutamente, tra settembre e dicembre scorsi, sui muri di diversi istituti scolastici di Ascoli. E' stato infatti individuato l'autore delle scritte in questione. Di questo è convinta la Procura di Ascoli che si appresta a trasmettere gli altri alla Procura presso il tribunale per i minorenni di Ancona visto che si tratta di un 16enne, per altro compagno di scuola della ragazzina. L'individuazione è avvenuta nella notte fra martedì e ieri, nell'imminenza della ripresa delle lezioni scolastiche dopo la pausa natalizia.

Scritte e insulti sui muri della scuola contro una ragazzina: individuato l’autore - Colto sul fatto nella notte È stato individuato il presunto responsabile delle gravi scritte offensive e persecutorie comparse ripetutamente, tra settembre e dicembre, sui muri di diversi istituti sco ... msn.com

Scritte oscene sulla scuola: indagini in corso - Così il questore di Ascoli Aldo Fusco risponde alla domanda sullo stato delle indagini sul caso delle ignobili e violente scritte a ... ilrestodelcarlino.it

Il 22 dicembre, abbiamo ricevuto segnalazioni — da studentesse, student e studenti di licei e istituti superiori di Ascoli — dell’ennesima sequenza di scritte violente, sessiste e intimidatorie comparse stavolta sui muri del liceo delle Scienze Umane di via Faler - facebook.com facebook

