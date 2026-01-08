Scossa di terremoto poco fa in Italia | ha tremato tutto all’improvviso

Una recente scossa di terremoto è stata avvertita nel territorio dei Campi Flegrei, alle ore 17. L’evento si è verificato improvvisamente, causando timori tra la popolazione. Non sono ancora stati segnalati danni significativi, ma si consiglia di seguire le indicazioni delle autorità locali e di monitorare eventuali aggiornamenti sulla situazione sismica.

Torna a tremare la terra nella caldera dei Campi Flegrei. Una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente alle 17.44 di oggi, giovedì 8 gennaio, generando apprensione tra i residenti dell'area flegrea. L'evento sismico è stato percepito in modo netto soprattutto a Pozzuoli, spesso epicentro delle scosse che interessano la zona. Secondo i dati diffusi dall' Ingv, la magnitudo registrata è stata di 2.6 sulla scala Richter. Il terremoto si è verificato a una profondità di circa 3 chilometri, risultando per questo chiaramente avvertibile dalla popolazione, in particolare nei quartieri più vicini all'epicentro.

Terremoto oggi ai Campi Flegrei, scossa avvertita alle 17.44 a Pozzuoli - Una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente a Pozzuoli, soprattutto nella zona della Solfatara, nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 gennaio ... fanpage.it

Terremoto Campi Flegrei, la Solfatara trema di nuovo: tre scosse, due in un solo minuto - Tre scosse in poche ore hanno riportato nuovamente l’attenzione sul fenomeno, dopo un periodo relativamente tranquillo caratterizzato da eventi ... ilmattino.it

Ultimo secondo! Un potente terremoto colpisce l'Italia oggi, domenica 21 dicembre 2025

ADRANO, SCOSSA DI TERREMOTO NEL CATANESE Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata dall’INGV – Osservatorio Etneo di Catania alle 12:57 di oggi. L’epicentro è stato localizzato a circa 7 chilometri a nord-ovest di Adrano, con una - facebook.com facebook

Forte scossa di #terremoto in Giappone. Il sisma di magnitudo 5.6 è stato localizzato a Honshu, la più grande e popolosa isola. Le autorità rassicurano: "Niente anomalie alla centrale nucleare". Al momento non risultano danni a persone o strutture x.com

