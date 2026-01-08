Scoppia una rissa tra studenti in una scuola di Rho | 15enne ferisce 14enne al volto con un taglierino
Nella città di Rho, un episodio di violenza si è verificato all’interno di un istituto scolastico, coinvolgendo due studenti. Un ragazzo di 15 anni ha ferito un compagno di 14 anni al volto con un taglierino durante una rissa. L’evento ha portato all’intervento delle autorità e alla denuncia del giovane coinvolto.
Un 15enne è stato denunciato per aver ferito al volto con un taglierino un 14enne durante una rissa a scuola a Rho (Milano). La lite, andata in scena il 7 gennaio, era esplosa in cortile durante la ricreazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
