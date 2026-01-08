Scoperto per il furto di una bici Cerca di accoltellare il proprietario

Durante la notte della Befana a Bondeno, un 20enne noto alle forze dell’ordine ha rubato una mountain bike dal giardino di una casa. Dopo averla usata per un breve tragitto, si è diretto verso un bar, tentando di accoltellare il proprietario che gli aveva chiesto di restituire il mezzo. L’episodio si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine.

Durante la notte della Befana, a Bondeno, un 20enne già noto alle forze dell'ordine, dopo essersi impossessato di una mountain bike nel giardino privato di una abitazione, ha pensato bene di raggiungere un bar per consumare una bevanda in sella alla bici "nuova". In quel frangente però, due amici del proprietario del mezzo a due ruote, uno studente 19enne della zona, lo hanno subito avvisato ed insieme a lui, hanno cercato di farsi restituire la biciletta. Ma il 20enne, in tutta risposta, non solo ha cercato di scappare con la mountain bike rubata, ma, una volta raggiunto in un vicolo cieco, vistosi braccato, ha estratto da una tasca un coltello a serramanico.

