Scopaia perde il controllo dello scooter e cade a terra | ferito 73enne

Giovedì 8 gennaio, in via di Collinaia, si è verificato un incidente stradale alle ore 9. Un uomo di 73 anni, alla guida di uno scooter, ha perso il controllo del mezzo e è caduto. L’incidente ha causato lievi ferite all’uomo, che è stato soccorso sul posto. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e adottando le misure necessarie per garantire la sicurezza stradale.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.