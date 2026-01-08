Scopaia perde il controllo dello scooter e cade a terra | ferito 73enne
Giovedì 8 gennaio, in via di Collinaia, si è verificato un incidente stradale alle ore 9. Un uomo di 73 anni, alla guida di uno scooter, ha perso il controllo del mezzo e è caduto. L’incidente ha causato lievi ferite all’uomo, che è stato soccorso sul posto. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e adottando le misure necessarie per garantire la sicurezza stradale.
Incidente stradale intorno alle 9 di questo giovedì 8 gennaio in via di Collinaia. Un uomo di 73 anni, infatti, che si trovava a bordo del suo scooter, ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra. Alcuni passanti vista la situazione hanno allertato la centrale unica delle. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
