Scontro tra due auto all' incrocio madre e figlia 17enne trasportate in ospedale

Nella periferia di Ancona, un incidente tra due veicoli si è verificato intorno alle 17 presso l’incrocio tra via Fano e via Macerata. A seguito dello scontro, una donna di 45 anni e sua figlia di 17 anni sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti sanitari, vigili del fuoco e forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire le dinamiche dell’incidente.

ANCONA – Incidente attorno alle 17 nei pressi dell'incrocio tra via Fano e via Macerata. Nello scontro tra due auto, una 45enne e la figlia 17enne hanno dovuto ricorrere alle cure del personale sanitario, intervenuto sul posto insieme a vigili del fuoco e forze dell'ordine.

