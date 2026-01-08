Scontro tra auto ad Alzate Brianza | feriti i due giovani al volante

Oggi pomeriggio ad Alzate Brianza si è verificato uno scontro tra due auto, coinvolgendo due giovani di 20 e 23 anni. Entrambi sono rimasti feriti nell'incidente avvenuto intorno alle 13. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e garantire i soccorsi necessari.

Alzate Brianza, 8 gennaio 2026 – Due giovani di 20 e 23 anni sono rimasti feriti in un incidente avvenuto stradale oggi pomeriggio, verso le 13.30, in via Santuario ad Alzate Brianza. La chiamata di soccorso è arrivata alla centrale dei vigili del fuoco, che sono intervenuti con una squadra di volontari di Cantù, per la messa in sicurezza delle due auto e dell'area interessata dallo scontro. La dinamica dello schianto. I veicoli si sarebbero urtati frontalmente, con un grosso impatto, che ha spinto ai bordi della carreggiata le due auto, una delle quali finita anche fuori strada. All'interno, i due conducenti hanno avuto conseguenze non lievi: soccorsi dal personale sanitario del 118, sono stati trasportati in codice giallo all' ospedale Sant'Anna.

