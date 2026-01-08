Scontrino con rincaro a sorpresa per una fetta di limone nel tè | da Starbucks l'aggiunta costa 1,50 euro in più

Da fanpage.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, un cliente di Starbucks a Torino ha segnalato un rincaro inatteso di 1,50 euro per l’aggiunta di una fetta di limone nel tè. Il servizio clienti ha ammesso che l’addebito non avrebbe dovuto essere applicato, anche se, in generale, i rimborsi non sono garantiti in queste situazioni. Questa vicenda mette in luce l’importanza di verificare i costi aggiuntivi prima di ordinare.

Il Servizio clienti di Starbucks riconosce che l'aggiunta di 1,50 euro allo scontrino della sede di Torino non avrebbe dovuto esserci, ma sottolinea anche che di norma non è previsto il rimborso. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: "Vuole una fetta di limone nel tè?", ma l'aggiunta (a sorpresa) costa 1 euro e 50

Leggi anche: "Vuole una fetta di limone nel tè?", ma l'aggiunta (a sorpresa) costa 1,50 euro

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

“Vuole una fetta di limone nel tè?” Da Starbucks l’aggiunta costa 1,50 euro.

scontrino rincaro sorpresa fettaOrdina un tè con una fetta di limone, poi l'amara sorpresa sullo scontrino: «Un prezzo folle» - Ha ordinato un tè da Starbucks, in centro a Torino, e ha aggiunto una fetta di limone dopo che la cassiera ha chiesto se la desiderasse. leggo.it

scontrino rincaro sorpresa fetta"Vuole una fetta di limone nel tè?", ma l'aggiunta (a sorpresa) costa 1,50 euro - Non 1 euro e 50 per una fetta di limone minuscola e raggrinzita", ha sottolineato il torinese che, per una questione di principio, quando era ancora seduto ... torinotoday.it

scontrino rincaro sorpresa fetta“Vuole una fetta di limone nel tè?” Da Starbucks l’aggiunta costa 1,50 euro - Sorpresa alla cassa per un cliente nella caffetteria di via Buozzi a Torino. torino.repubblica.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.