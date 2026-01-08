Scontrino con rincaro a sorpresa per una fetta di limone nel tè | da Starbucks l'aggiunta costa 1,50 euro in più

Recentemente, un cliente di Starbucks a Torino ha segnalato un rincaro inatteso di 1,50 euro per l’aggiunta di una fetta di limone nel tè. Il servizio clienti ha ammesso che l’addebito non avrebbe dovuto essere applicato, anche se, in generale, i rimborsi non sono garantiti in queste situazioni. Questa vicenda mette in luce l’importanza di verificare i costi aggiuntivi prima di ordinare.

