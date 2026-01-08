Sciopero di trasporti e scuole il 9 e 10 gennaio | tutti i settori coinvolti

Il 9 e 10 gennaio 2026 si svolgeranno scioperi nei settori dei trasporti e delle scuole, coinvolgendo pendolari e studenti. Questi scioperi potrebbero influenzare le abitudini di spostamento e le attività scolastiche nei giorni interessati, rendendo importante informarsi in anticipo sulle modalità di servizio e le eventuali variazioni. È consigliabile consultare le comunicazioni ufficiali per pianificare al meglio gli spostamenti durante questa perioda.

Per le categorie dei pendolari e degli studenti, il 2026 si apre con gli scioperi di venerdì 9 e sabato 10 gennaio. Il primo fronte critico è quello dei trasporti. Il 9 gennaio si ferma il trasporto aereo con mobilitazioni nazionali dei lavoratori di Vueling Airlines (dalle ore 10 alle 18), EasyJet (dalle 00:00 alle 23:59) e Assohandler (dalle 13:00 alle 17:00). A Milano la Filt Cgil ha promosso lo sciopero di Swissport Italia per 24 ore, con possibili disagi ai check-in, imbarchi e gestione bagagli. La protesta proseguirà anche sul fronte ferroviario. Dalle ore 21 di venerdì 9 alle ore 21 di sabato 10 gennaio 2026 è stato proclamato uno sciopero nazionale da alcune sigle sindacali autonome che interesserà il gruppo Fs italiane, con possibili effetti su cancellazioni e ritardi anche al di fuori dell'orario ufficiale.

Scioperi gennaio 2026: trasporti e scuola nel caos tra il 9 e il 10 gennaio - Trasporti e scuola nel caos a inizio 2026: scioperi di aerei, treni, Trenord e taxi. trend-online.com

Gennaio sarà un mese nero per i trasporti: stop a bus, treni e aerei. Il calendario con le date degli scioperi https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/sciopero-trasporti-gennaio-2026-le-date-proteste/ - facebook.com facebook

Oggi sciopero generale: trasporti, scuola e sanità fermi. Gli orari e i servizi garantiti x.com

