Sciopero della scuola | cambiano le date

Le date dello sciopero della scuola indetto dai sindacati Csle, Conalpe, Confai e Flp sono state modificate. Questa variazione interessa le giornate di adesione previste, senza alterare le motivazioni alla base della protesta. Per gli operatori del settore e gli studenti, è importante conoscere le nuove date per organizzarsi di conseguenza e rimanere aggiornati sugli sviluppi.

Cambio di date per lo sciopero della scuola proclamato dalle sigle sindacali Csle, Conalpe, Confai e Flp. Sciopero 9-10 gennaio revocatoDopo l’intervento della commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, le sigle sindacali hanno revocato lo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Estrazione SuperEnalotto e Lotto, come cambiano le date per Natale e Capodanno Leggi anche: Chiusura della scuola per le vacanze di Natale: le date a Roma e nel Lazio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sciopero scuola gennaio 2026: ecco quando; Sciopero 9 e 10 gennaio, dai trasporti alla scuola: ecco chi si ferma; Scioperi di gennaio 2026: le date da segnare per chi viaggia; Scioperi gennaio, dai treni alla scuola: date e servizi a rischio. Sciopero della scuola: cambiano le date - Cambio di date per lo sciopero della scuola proclamato dalle sigle sindacali Csle, Conalpe, Confai e Flp. genovatoday.it

Scuola, cambiano le date per lo sciopero di gennaio: ecco quali sono - Con avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 5 gennaio 2026, è stata comunicata una variazione in merito allo sciopero della scuola previsto per il personale scolastico dalle associazioni ... itacanotizie.it

Sciopero scuola gennaio 2026: ecco quando - Ecco chi partecipa e cosa devono sapere famiglie e scuole ... catania.liveuniversity.it

Manfredonia, scuole al freddo: uscita anticipata al Galilei-Moro e sciopero al Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide #freddo #reals #scuola #manfredonia #gradi - facebook.com facebook

Si ferma la #scuola domani e sabato: i motivi dello #sciopero x.com

