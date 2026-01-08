Sciopero alla System House | Chiarezza sull’appalto con Enel

Domani si svolgerà uno sciopero dei lavoratori dell’appalto Enel gestito da System House, proclamato dalle organizzazioni sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil. L’astensione dal lavoro sarà accompagnata da un presidio in piazzale Kennedy, alla Spezia, dalle 10 alle 12, per richiedere maggiore chiarezza sulle condizioni contrattuali e sul futuro dell’incarico. La manifestazione mira a sensibilizzare le istituzioni e le parti coinvolte sulla situazione dei lavoratori.

Incrociano le braccia i lavoratori impegnati nell’appalto di Enel. Le organizzazioni sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl e Uuilcom Uil hanno proclamato per domani uno sciopero con presidio in programma dalle 10 alle 12 in piazzale Kennedy, alla Spezia, davanti al punto Enel. L’iniziativa è stata presa a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori di System House coinvolti nell’appalto, a Spezia sono 72 le maestranze interessate. Sempre domani prevista un’assemblea in azienda, come momento preparatorio allo sciopero e alla mobilitazione. "È importante chiarire che lo sciopero non è contro System House – spiegano i sindacati – ma è una mobilitazione a tutela dell’occupazione e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori dell’appalto Enel, oggi messi seriamente a rischio dalle scelte della committenza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

