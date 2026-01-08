Il 12 e 13 gennaio 2026 si svolgeranno nuove agitazioni che interesseranno diversi settori del trasporto, con orari, fasce di garanzia e soggetti coinvolti da conoscere. Dopo lo sciopero dei giorni precedenti nel settore aereo e ferroviario, queste giornate rappresentano un momento di mobilitazione nazionale. È importante informarsi sugli orari e le eventuali limitazioni per pianificare al meglio gli spostamenti.

Terminato il periodo delle festività tornano gli scioperi. Dopo quello di venerdì 9 e sabato 10 gennaio che coinvolgerà il trasporto aereo e ferroviario, con possibili disagi su tutto il territorio nazionale, è in programma anche una mobilitazione per le giornate di lunedì 12 e martedì 13. Si preannunciano giornate difficili per chi dovrà spostarsi in treno o in taxi, ma anche per chi frequenta le scuole: tra chi incrocerà le braccia ci saranno anche i docenti e il personale Ata. Ecco tutto quello che bisogna sapere in vista della prossima mobilitazione. Sciopero 12 e 13 gennaio 2026: la mobilitazione interesserà le scuole. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sciopero 12 e 13 gennaio 2026: orari, chi si ferma e fasce di garanzia

