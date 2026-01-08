Scioperi lo strano gennaio caldo | dagli aeroporti ai treni e mezzi locali rischio paralisi in Lombardia

Il prossimo fine settimana potrebbe registrare importanti disagi nel settore dei trasporti in Lombardia, a causa di scioperi programmati il 9 e 10 gennaio. Le principali infrastrutture coinvolte includono aeroporti, ferrovie e mezzi pubblici locali, con possibili ripercussioni sulla mobilità regionale e nazionale. È consigliabile verificare gli aggiornamenti prima di pianificare spostamenti in questi giorni.

Milano, 8 gennaio 2026 – Il 9 e 10 gennaio si profilano come due giornate particolarmente critiche per il sistema dei trasporti, con ripercussioni significative soprattutto sul traffico aereo di Milano Malpensa e Linate e ferroviario nazionale, con ovvie ricadute sulla Lombardia. Ma questo inizio di gennaio si fa sentire anche con le manifestazioni di protesta dei lavoratori di Trenord e Atm che colpiranno chi viaggia coi mezzi pubblici lunedì 12 e giovedì 15 gennaio. Trasporto aereo, sciopero a Malpensa e Linate. Il 9 gennaio 2026 è previsto uno sciopero di 24 ore che interesserà in modo rilevante gli scali di Milano Linate e Malpensa, dove si fermerà il personale di Swissport Italia, nell’ambito della protesta promossa dalla Filt Cgil, e quello di Airport Handling, per effetto delle proclamazioni dei sindacati di base Cub Trasporti e Usb. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

