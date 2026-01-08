Scioperi del 9 e 10 gennaio 2026 | due giorni di disagi tra trasporti e scuola

Il 9 e 10 gennaio 2026 si prevedono scioperi che potrebbero causare disagi nei trasporti e nel settore scolastico. Questi giorni di protesta si inseriscono in un quadro di rinnovo delle mobilitazioni che caratterizzano l'inizio dell’anno, riflettendo le tensioni e le richieste di lavoratori e studenti. Restare aggiornati su eventuali interruzioni è importante per pianificare al meglio le proprie attività.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il nuovo anno parte con proteste in più settori. Il 2026 si apre con gli stessi problemi che avevano chiuso il 2025, tra scioperi e possibili interruzioni dei servizi. Le date più critiche sono venerdì 9 e sabato 10 gennaio, quando le proteste coinvolgeranno aerei, treni e scuole, con effetti su milioni di cittadini. Ecco cosa è previsto, settore per settore. Stop ai voli venerdì 9 gennaio. I primi disagi riguardano il trasporto aereo. Per venerdì 9 gennaio sono state annunciate diverse astensioni dal lavoro a livello nazionale. Si fermano: i lavoratori EasyJet per 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59 il personale Vueling Airlines dalle 10:00 alle 18:00 gli addetti Assohandlers dalle 13:00 alle 17:00 Inoltre è previsto uno sciopero di 24 ore per il personale Swissport Italia all’aeroporto di Milano Linate, insieme agli addetti ai servizi di handling di Linate e Malpensa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

