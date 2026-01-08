Scioperi a catena nei trasporti | stop a treni Trenord aeroporti e metro

Dal 9 al 15 gennaio, pendolari e viaggiatori in Lombardia dovranno affrontare scioperi consecutivi che interesseranno treni Trenord, aeroporti e mezzi pubblici locali. Questi eventi influiranno sulla mobilità quotidiana nella zona di Como e in tutta la regione, causando possibili disagi nei servizi di trasporto pubblico. È importante pianificare gli spostamenti con anticipo per ridurre gli inconvenienti durante questo periodo.

Giornate difficili per pendolari e viaggiatori a Como e in Lombardia: tra il 9 e il 15 gennaio sono in programma scioperi a catena che coinvolgono treni Trenord, aeroporti e trasporto pubblico locale.Si annuncia una settimana complessa per chi si sposta con i mezzi pubblici. A partire da venerdì. 🔗 Leggi su Quicomo.it

