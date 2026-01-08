Scienza ideato un tracker oculare alimentato dal battito di ciglia

Un nuovo tracker oculare, alimentato dall’energia generata dal battito di ciglia, offre un metodo innovativo per il controllo delle tecnologie. Comodo e discreto come un paio di occhiali di uso quotidiano, questo dispositivo sfrutta tecnologie avanzate per garantire un'interazione naturale e senza interruzioni. La soluzione rappresenta un passo avanti verso dispositivi più autonomi e sostenibili, integrando funzionalità intelligenti con un design pratico e accessibile.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.