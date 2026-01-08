Scienza ideato un tracker oculare alimentato dal battito di ciglia

Da ildenaro.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo tracker oculare, alimentato dall’energia generata dal battito di ciglia, offre un metodo innovativo per il controllo delle tecnologie. Comodo e discreto come un paio di occhiali di uso quotidiano, questo dispositivo sfrutta tecnologie avanzate per garantire un'interazione naturale e senza interruzioni. La soluzione rappresenta un passo avanti verso dispositivi più autonomi e sostenibili, integrando funzionalità intelligenti con un design pratico e accessibile.

Sviluppare un tracker oculare che  sfrutta l’energia del battito di ciglia  per l’alimentazione, comodo come  gli occhiali di tutti i giorni, ma che permette all’utente di controllare tecnologie. A questo obiettivo e’ stato orientato uno studio, pubblicato sulla  rivista Cell Reports Physical Science, condotto dagli scienziati dell’ Universita’ di Qingdao, in Cina. Il team, guidato da  Yun-Ze Long, ha ideato un prototipo di un dispositivo innovativo che sfrutta l’ energia generata dal battito di ciglia  per alimentarsi. I dispositivi di assistenza, spiegano gli esperti, consentono a chi non e’ in grado di muovere il corpo di  controllare strumenti, come sedie a rotelle, o di comunicare attraverso il movimento degli occhi. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Leggi anche: Le metti, le sistemi e vai. Le ciglia finte press on sono la rivoluzione per uno sguardo da cerbiatta “in un battito di ciglia”

Leggi anche: Daniela Gazzano che ha scritto un libro con il battito delle ciglia, «Mia figlia mi chiese perché non ero come le altre mamme: ho voluto spiegarle ciò che mi era successo»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Bulbo oculare. È stato possibile ricostruirlo. La microchirurgia salva la vista - Un intervento di quasi cinque ore ricrea il bulbo oculare di una paziente, ripristinandole la vista per i suoi 6/10. quotidianosanita.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.