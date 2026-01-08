Scienza ideato un tracker oculare alimentato dal battito di ciglia
Un nuovo tracker oculare, alimentato dall’energia generata dal battito di ciglia, offre un metodo innovativo per il controllo delle tecnologie. Comodo e discreto come un paio di occhiali di uso quotidiano, questo dispositivo sfrutta tecnologie avanzate per garantire un'interazione naturale e senza interruzioni. La soluzione rappresenta un passo avanti verso dispositivi più autonomi e sostenibili, integrando funzionalità intelligenti con un design pratico e accessibile.
Sviluppare un tracker oculare che sfrutta l’energia del battito di ciglia per l’alimentazione, comodo come gli occhiali di tutti i giorni, ma che permette all’utente di controllare tecnologie. A questo obiettivo e’ stato orientato uno studio, pubblicato sulla rivista Cell Reports Physical Science, condotto dagli scienziati dell’ Universita’ di Qingdao, in Cina. Il team, guidato da Yun-Ze Long, ha ideato un prototipo di un dispositivo innovativo che sfrutta l’ energia generata dal battito di ciglia per alimentarsi. I dispositivi di assistenza, spiegano gli esperti, consentono a chi non e’ in grado di muovere il corpo di controllare strumenti, come sedie a rotelle, o di comunicare attraverso il movimento degli occhi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
