Il mercato invernale del Napoli si presenta con poche opportunità di entrate, limitando le possibilità di intervento. Secondo Schira, la pista Raspadori risulta complicata e il club potrebbe adottare un approccio di sostanziale saldo zero. La situazione richiede attenzione, poiché le risorse a disposizione saranno probabilmente ridotte e le operazioni di mercato più contenute rispetto alle aspettative iniziali.

"> Il mercato invernale del Napoli rischia di essere molto più prudente del previsto. A fare chiarezza è Nicolò Schira, esperto di mercato, intervenuto a “Un Calcio alla Radio” su Radio Napoli Centrale, che ha delineato uno scenario fatto di uscite, prestiti e poche reali possibilità di investimento. Secondo Schira, il club azzurro non potrà muoversi liberamente, vincolato da un mercato a saldo zero: «Dal Napoli non dobbiamo aspettarci tanto. Il mercato a saldo zero porterà il club a cedere qualche giocatore in prestito», ha spiegato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Schira avverte il Napoli: «Mercato a saldo zero, poche entrate. Raspadori pista complicata»

Leggi anche: Mercato Roma: Zirkzee la priorità per l'attacco, più complicata la pista Raspadori

Leggi anche: Napoli, Manna avverte: “Gennaio a saldo zero, priorità al reparto offensivo”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Schira: Chiesa? Napoli potrebbe essere una soluzione, la richiesta del Liverpool è chiara; Schira: De Bruyne via a gennaio? Non la vedo semplice, vi spiego il motivo; Frattesi lascia l'Inter, Galatasaray avanti, e Napoli osserva con interesse le mosse sul mercato; ULTIM'ORA Romano: Lang può lasciare Napoli a gennaio, chieste già informazioni.

MERCATO - Schira: "Napoli, Lucca andrà via in prestito, come Marianucci, Vergara e Ambrosino, le ultime su Raspadori e Dovbyk" - Nicolò Schira, esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Un Calcio alla Radio" su Radio Napoli Centrale: "Dal Napoli non dobbiamo aspettarci tanto. napolimagazine.com

Schira: "Sostituto Lucca, ci sono dei nomi: Manna ha preso molto dall'Inghilterra" - L'esperto di mercato Nicolò Schira attraverso l'emittente napoletana ha fatto il punto sulla strategia del club di De Laurentiis a gennaio. msn.com