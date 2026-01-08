Schira avverte il Napoli | Mercato a saldo zero poche entrate Raspadori pista complicata
Il mercato invernale del Napoli si presenta con poche opportunità di entrate, limitando le possibilità di intervento. Secondo Schira, la pista Raspadori risulta complicata e il club potrebbe adottare un approccio di sostanziale saldo zero. La situazione richiede attenzione, poiché le risorse a disposizione saranno probabilmente ridotte e le operazioni di mercato più contenute rispetto alle aspettative iniziali.
Il mercato invernale del Napoli rischia di essere molto più prudente del previsto. A fare chiarezza è Nicolò Schira, esperto di mercato, intervenuto a "Un Calcio alla Radio" su Radio Napoli Centrale, che ha delineato uno scenario fatto di uscite, prestiti e poche reali possibilità di investimento. Secondo Schira, il club azzurro non potrà muoversi liberamente, vincolato da un mercato a saldo zero: «Dal Napoli non dobbiamo aspettarci tanto. Il mercato a saldo zero porterà il club a cedere qualche giocatore in prestito», ha spiegato.
