Scenario Venezuela per Taiwan | ecco il piano segreto per proteggere il presidente

In un contesto di crescenti tensioni nello Stretto di Taiwan, le autorità taiwanesi hanno reso noto l’esistenza di un piano di emergenza segreto per la protezione del presidente. Mentre la Cina intensifica i propri preparativi militari, la strategia di difesa si configura come un elemento chiave per garantire la sicurezza delle istituzioni taiwanesi in una fase di instabilità crescente.

Il cosiddetto " Wan Chun Plan " prevede protocolli specifici per evacuare e mettere in sicurezza il presidente in caso di attacco improvviso o di operazioni di decapitazione militare, ovvero colpi mirati alle istituzioni politiche chiave di Taiwan. Negli ultimi mesi, Taiwan ha intensificato esercitazioni e coordinamenti con agenzie governative per consolidare la difesa dell'isola.

