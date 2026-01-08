Scatta l’allerta gialla per il ghiaccio sulle strade

La Protezione civile della Regione ha diramato un’allerta gialla per il rischio di ghiaccio sulle strade, valida fino a domani a mezzanotte. Dopo l’allerta per la neve di domenica, questa nuova misura mira a informare i cittadini sulle condizioni meteorologiche che possono influire sulla sicurezza stradale. È importante prestare attenzione alle condizioni del manto stradale e adottare comportamenti prudenti durante la circolazione.

Dopo l'allerta gialla di domenica per la neve, ora saranno due giorni di allerta per il ghiaccio. La prevede fino alla mezzanotte di domani il bollettino sul sito della Protezione civile della Regione. L'avviso è valido per tutte le aree del territorio. Oggi le previsioni riportate sempre dalla Protezione civile indicano l'assenza di precipitazioni degne di nota ma temperature molto rigide, bel al di sotto dello zero, col rischio di estese gelate fino a quote di pianura. "L'aria molto fredda giunta sul centro Italia, il cielo sereno delle prossime ore notturne, l'assenza di ventilazione, la presenza di neve al suolo in molte aree collinari, sono tutte condizioni favorevoli ad un deciso calo termico durante le ore notturne".

Meteo, prolungata l'allerta neve. Scatta il codice giallo per ghiaccio su tutta la Toscana - E' stato prorogato fino alle 18 di oggi, 6 gennaio, il codice giallo per rischio nevicate sulla Città Metropolitana di Firenze (fino a mezzanotte di oggi su Toscana nord- 055firenze.it

Allerta ghiaccio prorogata: codice giallo esteso fino a domani mattina - L’allerta meteo per rischio ghiaccio non si esaurisce con la giornata di oggi, ma viene prorogata anche alle prossime ore. 055firenze.it

Venti forti e mare in tempesta: scatta l'allerta meteo in Campania | https://shorturl.at/FwlSz - facebook.com facebook

Temporali nel Foggiano e nevicate dai 400-600 metri: scatta un'altra allerta gialla x.com

