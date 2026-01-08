Scanzorosciate e Treviolo due arresti per spaccio nella serata del 7 gennaio

Nella serata del 7 gennaio, a Scanzorosciate e Treviolo, i carabinieri hanno effettuato due arresti per spaccio di sostanze stupefacenti. Le operazioni hanno portato all’applicazione di obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana per entrambe le persone coinvolte. Questi interventi rientrano nelle attività di contrasto alla legalità e alla diffusione di droga sul territorio.

