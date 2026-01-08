Scandone Iannicelli | Bilancio positivo ma serve più intensità

Il capitano della Scandone Avellino, Andrea Iannicelli, commenta il momento della squadra, sottolineando un bilancio complessivamente positivo. Tuttavia, evidenzia la necessità di aumentare l’intensità delle prestazioni per raggiungere gli obiettivi prefissati. Le sue parole arrivano in un periodo chiave della stagione, ponendo l’accento sulla volontà di migliorare e di affrontare con maggiore determinazione le prossime sfide.

Tempo di lettura: 2 minuti L’analisi del capitano Andrea Iannicelli arriva in un momento cruciale per la Scandone Avellino. Tra il bilancio di un girone d’andata quasi concluso, il cambio di guida tecnica e la necessità di trovare continuità lontano dal parquet amico, la guardia biancoverde traccia la strada per il futuro prossimo, a partire dalla delicata sfida di domenica a L’Aquila. La vittoria di Marigliano non è stata solo un successo per la classifica, ma una vera e propria medicina per il gruppo. “E’ stata fondamentale perché ci ha dato una scossa dopo la brutta prestazione di Roma contro la Tiber – ammette con onestà Iannicelli – Quella sconfitta non ci ha fatto passare un Natale sereno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

