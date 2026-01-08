Scambio di prigionieri tra Francia e Russia | il cestista Daniil Kasatkin in cambio del ricercatore Laurent Vinatier

La Russia ha rilasciato il ricercatore francese Laurent Vinatier in cambio del cestista russo Daniil Kasatkin, trattenuto in Francia. La negoziazione è avvenuta dopo che Parigi aveva negato l’estradizione di Kasatkin negli Stati Uniti. Questa operazione rappresenta un esempio di scambio di prigionieri tra i due paesi, evidenziando le tensioni e le dinamiche diplomatiche in corso.

Scambio di prigionieri, la Russia libera il ricercatore francese Vinatier - La Russia ha rilasciato il ricercatore francese Laurent Vinatier in cambio del rilascio da parte di Parigi del cestista Daniil Kasatkin, dopo aver negato l'estradizione di quest'ultimo negli Usa. ansa.it

