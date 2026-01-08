Scambio di detenuti tra Francia e Russia | Vinatier accusato di spionaggio liberato in cambio del cestista Kasatkin

Lo scambio di detenuti tra Francia e Russia ha portato alla liberazione di Laurent Vinatier, accusato di spionaggio, in cambio del cestista russo Kasatkin. Vinatier è tornato in Francia, portando con sé un senso di sollievo per la sua famiglia e i suoi cari. Questo episodio evidenzia le complesse dinamiche delle negoziazioni internazionali e delle questioni diplomatiche legate ai detenuti.

“Il nostro connazionale Laurent Vinatier è libero ed è tornato in Francia. Condivido il sollievo della sua famiglia e dei suoi cari. La mia gratitudine va ai nostri diplomatici per il loro impegno”. Così il presidente francese Macron, sui social, ha annunciato il rientro in patria dell’analista, arrestato in Russia nel giugno 2023. In cambio, la Russia ha ottenuto la scarcerazione di Daniil Kasatkin, giocatore di basket finito in manette nel giugno scorso su richiesta degli Stati Uniti, che lo ritenevano coinvolto in una frode informatica. Vinatier lavorava in Russia con una società svizzera specializzata in mediazioni; le autorità russe lo avevano accusato di non essersi registrato come “agente straniero”, e nel 2024 lo avevano condannato a tre anni di carcere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

