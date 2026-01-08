Scamacca l’infortunio non preoccupa | punta al rientro con il Torino

Gianluca Scamacca, dopo un breve infortunio, punta a tornare in campo contro il Torino. La pausa forzata ha dato spazio a Nikola Krstovic, ma il giocatore si prepara a riprendere il suo ruolo nell’attacco dell’Atalanta. La sua intenzione è rientrare presto, dimostrando di essere pronto per contribuire alla squadra con impegno e determinazione.

Un turno di pausa che visto col senno di poi sembra stato quasi fatto apposta per concedere minuti, gol e fiducia al suo vice, Nikola Krstovic, ma a partire dalla prossima sfida contro il Torino Gianluca Scamacca vuole già riprendersi il suo posto al centro dell’attacco dell’ Atalanta. Il numero 9 nerazzurro era stato fermato da un edema fibrillare al flessore destro, conseguenza di una contusione rimediata contro la Roma e che lo ha limitato nei giorni precedenti il match. Mister Palladino nel post gara ha spiegato come le sue condizioni non destassero comunque preoccupazione: “Non l’abbiamo voluto rischiare fino alla fine, non dovrebbe essere niente, da domani (oggi, ndr) rientrerà”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Napoli, infortunio Gutiérrez preoccupa: ecco la possibile data di rientro Leggi anche: Sampdoria, le ultime sull’infortunio di Cuni: l’attaccante punta al rientro in quella sfida: i dettagli Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Scamacca, l’infortunio non preoccupa: punta al rientro con il Torino - Out a Bologna per un edema al flessore destro, il numero 9 nerazzurro ha svolto lavoro individuale nella seduta di giovedì: come per Kolasinac, saranno decisive le sensazioni negli allenamenti di vene ... bergamonews.it

Palladino lo lancia in emergenza per l'infortunio di Scamacca e Krstovic risponde presente: l'attaccante serbo trascina l'Atalanta, con l'aiuto di uno splendido De Keteleare, alla vittoria contro il Bologna con una doppietta. QUI gli highlights https://generationsp - facebook.com facebook

#Atalanta, infortunio per Scamacca: salta il #Bologna Problema di natura muscolare per il centravanti della Dea che non sarà della partita a causa di un edema fibrillare al flessore destro x.com

