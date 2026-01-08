Sassuolo Assenze e rivali | serve l’elmetto

Il Sassuolo si prepara ad affrontare le prossime sfide, tenendo conto delle assenze e della forza dei rivali. Dopo una recente battuta d’arresto che ha riportato alla memoria le difficoltà della squadra, l’obiettivo è concentrarsi sul presente e migliorare le prestazioni. La partita richiede concentrazione e determinazione, per superare le sfide e tornare a mostrare il proprio valore sul campo.

di Stefano Fogliani SASSUOLO È andata, via. E tanto vale non pensarci più. Se non per rimarcare che il Sassuolo tre gol non li subiva da quattro mesi a questa parte (Cremonese-Sassuolo, 29 agosto) e, attribuiti i meriti del caso alla Juventus e ai neroverdi i demeriti che hanno scritto buona parte dell’Epifania sassolese, guardare avanti. Come ha provato a fare Fabio Grosso nel dopogara: la sua 400ma da allenatore, ha detto, se la ricorderà, non senza aggiungere come fosse tutt’altra la gara che aveva preparato. "Abbiamo regalato opportunità a un avversario di grande livello: contro squadre come la Juve servono prove diverse, servono episodi che girano a tuo favore e un pizzico di fortuna". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

