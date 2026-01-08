Sassuolo Assenze e rivali | serve l’elmetto

Il Sassuolo si prepara ad affrontare le prossime sfide, tenendo conto delle assenze e della forza dei rivali. Dopo una recente battuta d’arresto che ha riportato alla memoria le difficoltà della squadra, l’obiettivo è concentrarsi sul presente e migliorare le prestazioni. La partita richiede concentrazione e determinazione, per superare le sfide e tornare a mostrare il proprio valore sul campo.

di Stefano Fogliani SASSUOLO È andata, via. E tanto vale non pensarci più. Se non per rimarcare che il Sassuolo tre gol non li subiva da quattro mesi a questa parte (Cremonese-Sassuolo, 29 agosto) e, attribuiti i meriti del caso alla Juventus e ai neroverdi i demeriti che hanno scritto buona parte dell'Epifania sassolese, guardare avanti. Come ha provato a fare Fabio Grosso nel dopogara: la sua 400ma da allenatore, ha detto, se la ricorderà, non senza aggiungere come fosse tutt'altra la gara che aveva preparato. "Abbiamo regalato opportunità a un avversario di grande livello: contro squadre come la Juve servono prove diverse, servono episodi che girano a tuo favore e un pizzico di fortuna".

Al Sassuolo serve l’elmetto. Con la Roma poche gioie - La sfida di domani al Mapei mette i neroverdi di fronte alla seconda peggior rivale. ilrestodelcarlino.it

Sassuolo, serve subito ricominciare a correre - Alla prima sconfitta stagionale, si tratta di ormai quattro mesi fa, il Sassuolo reagì infilando una serie positiva ... ilrestodelcarlino.it

Sassuolo-Juve, le pagelle: Miretti fa la differenza, 7,5. Spalletti, 3-0 nonostante le assenze: 7. Siete d’accordo con i nostri voti DAVID 7,5 - Avvia l'azione del vantaggio, rifinisce il 2-0 di Miretti e segna il 3-0 liberatorio. Ritrova il gol in A, abbracciato da - facebook.com facebook

Sassuolo-Juventus 0-3: partita a senso unico al Mapei. Gol di Muharemovic, Miretti e David. Juve domina nonostante assenze (Kelly, Vlahovic, Conceicao); Berardi ancora out. #Sassuolo #Juventus #SerieA #Spalletti x.com

