Sartoria Tra maxi calze e divise dell’Aeronautica
La sartoria Ricci e Ricci, guidata dalle cugine Angela e Barbara, si distingue per l’attenzione allo studio degli abiti e alla cultura del riutilizzo. Tra maxi calze e divise dell’Aeronautica, la scuola promuove un approccio consapevole e sostenibile alla moda, valorizzando tradizioni e innovazione. Un percorso che unisce creatività e rispetto per l’ambiente, offrendo formazione e approfondimenti nel mondo sartoriale.
Studio degli abiti e cultura del riutilizzo. Sono questi gli insegnamenti della scuola di moda Ricci e Ricci delle cugine Angela e Barbara. Una realtà artigianale che sta emergendo in città. Non solo una scuola di cucito ma un luogo dove si tramanda la tradizione carrarina dell’arte di confezionare abiti di alta sartoria, proprio come quelli di Stefano Gazzilo, il sarto che ha vestito vip e capitani d’industria. Angela e Barbara Ricci proprio in questi giorni sono state protagoniste della festa voluta dal Ccn ‘Vivi Carrara’ in piazza Alberica. Sono state loro assieme alle allieve della loro scuola a realizzare interamente a mano la calza da cinque metri della Befana esposta in piazza Alberica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
