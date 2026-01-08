Sarri rivela il colloquio con Raspadori | Ratkov? Non lo conosco Cataldi netto sugli arbitri

Dopo il pareggio contro la Fiorentina, Maurizio Sarri ha commentato in conferenza stampa le questioni di mercato e gli episodi arbitrali, sottolineando la sua posizione su alcuni giocatori come Raspadori e Ratkov. Il tecnico biancoceleste ha analizzato la partita e le decisioni degli arbitri, mantenendo un tono sobrio e diretto, senza drammi o enfasi. Le sue parole offrono uno sguardo chiaro sulla situazione attuale della Lazio.

Il tecnico biancoceleste sugli arbitri e la questione mercato dopo il pareggio con la Fiorentina Maurizio Sarri ha preso la parola in conferenza stampa dopo il 2-2 contro la Fiorentina, ripresa nel recupero, con ancora altri episodi controversi. Poi è toccato a Danilo Cataldi. Maurizio Sarri (Ansafoto) – calciomercato.it Sugli arbitri. “Anche nello spogliatoio la sensazione è la stessa. Se si riducesse ai due episodi di stasera, ma gli episodi non sono due, tre o quattro. I giocatori si sentono frustrati da questa situazione e possono innervosirsi. La situazione è questa, è una cosa su cui non possiamo influire, non dobbiamo spenderci energie e sanzioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

