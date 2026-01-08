Sarri | Non conosco Ratkov La replica di Lotito | Non fa lo scout fa l’allenatore

Il mercato del calcio continua a riservare sorprese e incertezze. Sarri ha dichiarato di non conoscere Ratkov, mentre Lotito ha precisato che si tratta di un allenatore, non di uno scout. Sul fronte delle cessioni, Guendouzi sembrava uno dei pilastri per il futuro, ma le offerte importanti hanno complicato la sua permanenza. L’arrivo di Ratkov resta ancora da approfondire, con il club che si riserva di valutarne le caratteristiche.

“L’addio di Guendouzi? Io pensavo che fosse uno dei 7-8 giocatori su cui porre le basi per il futuro, poi noi siamo una realtà che quando arrivano offerte di queste dimensioni diventa difficile – L’arrivo di Ratkov? È un giocatore che non conosco, non so che dire, imparerò a conoscerlo, vedremo le qualità, pregi e difetti e come poterlo sfruttare. Non è una polemica, è solo una constatazione”. Fanno discutere queste parole del tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ieri in conferenza stampa dopo il match pareggiato in extremis con la Fiorentina 2-2. Sarri ha comunque assicurato che “a inizio stagione ho detto che sarei rimasto qui a tutti i costi, l’unica cosa che mi fa veramente male è che noi abbiamo un popolo meraviglioso e pensare che sarà difficile dargli soddisfazioni in questo momento mi pesa un attimino – ha concluso – Ho dato la mia parola al popolo laziale che quest’anno sarebbe stato così, poi il mercato non è finito e può darsi che la società faccia tante altre cose”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

