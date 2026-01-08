Sarà Marchini ad allenare la Correggese | Tutto l’ambiente ha voglia di risalire

Da sport.quotidiano.net 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato ufficializzato l’arrivo di Davide Marchini come nuovo allenatore della Correggese. Il tecnico, 44 anni, ha sede a Ostellato ed è originario di Portomaggiore. L’ambiente sportivo della squadra manifesta la volontà di risalire e di intraprendere un percorso di crescita sotto la guida di Marchini, che porta con sé esperienza e motivazione. La società e i giocatori sono pronti a lavorare per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Correggese, fumata bianca. Il nuovo allenatore è Davide Marchini, 44 anni di Portomaggiore, ma oggi abita a Ostellato, sempre nel ferrarese. Subentra a Maurizio Domizzi che è stato esonerato ieri assieme al vice Gianluca Rossetti e che la società ha ringraziato per il lavoro svolto. Domizzi ha preferito il silenzio, staccando il telefono. Ma chi è Davide Marchini? Da giocatore ha disputato campionati in Serie A: primo gol con la maglia del Cagliari nella stagione 200708 con tanto di salvezza finale. Poi a Bologna e a Livorno: contro il Napoli, a cambi esauriti, s’infortuna il portiere e Marchini lo sostituisce sullo 0 a 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

sar224 marchini ad allenare la correggese tutto l8217ambiente ha voglia di risalire

© Sport.quotidiano.net - Sarà Marchini ad allenare la Correggese: "Tutto l’ambiente ha voglia di risalire"

Leggi anche: Spalletti si ‘candida’: «Ho voglia di tornare ad allenare. La Juve? Mi dispiace per Tudor, chi arriverà al suo posto…»

Leggi anche: "Non devono mancare sacrificio e corsa. C’è convinzione e voglia di risalire in classifica"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

sar224 marchini allenare correggeseA lungo in predicato di allenare i biancazzurri, torna nella categoria in cui ha lavorato lo scorso anno. L’ex Marchini torna in panchina. Allenerà la Correggese in serie D - Il tecnico ferrarese classe 1981 ha accettato la proposta della Correggese, che gli ha affidato l’incarico di guidare una squadra che gravita in zona playo ... sport.quotidiano.net

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.