Sarà Marchini ad allenare la Correggese | Tutto l’ambiente ha voglia di risalire

È stato ufficializzato l’arrivo di Davide Marchini come nuovo allenatore della Correggese. Il tecnico, 44 anni, ha sede a Ostellato ed è originario di Portomaggiore. L’ambiente sportivo della squadra manifesta la volontà di risalire e di intraprendere un percorso di crescita sotto la guida di Marchini, che porta con sé esperienza e motivazione. La società e i giocatori sono pronti a lavorare per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Correggese, fumata bianca. Il nuovo allenatore è Davide Marchini, 44 anni di Portomaggiore, ma oggi abita a Ostellato, sempre nel ferrarese. Subentra a Maurizio Domizzi che è stato esonerato ieri assieme al vice Gianluca Rossetti e che la società ha ringraziato per il lavoro svolto. Domizzi ha preferito il silenzio, staccando il telefono. Ma chi è Davide Marchini? Da giocatore ha disputato campionati in Serie A: primo gol con la maglia del Cagliari nella stagione 200708 con tanto di salvezza finale. Poi a Bologna e a Livorno: contro il Napoli, a cambi esauriti, s'infortuna il portiere e Marchini lo sostituisce sullo 0 a 1.

DAVIDE MARCHINI MISTER ED EX GIOCATORE DI SERIE A Oggi incontriamo Davide Marchini ex giocatore di calcio , ha vestito tra le altre la maglia di Bologna , Cagliari , Spal , Chievo da giocatore , con presenze e reti in serie A .Giocatore forte sulla fascia - facebook.com facebook

